Нацпроекты в РД

В Дагестане открылись 42 центра «Точка роста»

Оставить комментарий

По всей России стартовал Марафон открытий центров «Точка роста» с участием восьми субъектов страны. Данный проект реализуется в стране уже второй год, и, начиная с 2019 года, всего было открыто пять тысяч центров, из них 210 — в селах республики.

В Марафоне от региона участвовала Карланюртовская СОШ, расположенная в Хасавюртовском районе. На торжественной церемонии открытия присутствовали многочисленные гости, в числе которых и вице-премьер республики Уммупазиль Омарова.

Вице-премьер РД отметил, что «Точка роста» позволяет не только получить качественное школьное образование, но и необходима для ранней профориентации учащихся.

Реализация данного проекта, который проводится в рамках нацпроекта «Образование», продолжится в Дагестане и в 2021 году.

Церемония открытия транслировалась в прямом эфире.

Также читают:

В рейтинге регионов по здоровому образу жизни насе...
В Рутульском районе начались работы по программе «...
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
В республике до конца этого года откроется 15 моду...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *