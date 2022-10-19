В Дагестане открыли специализированные «росгвардейские» классы

Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров приняли участие в открытии «росгвардейского» класса на базе Республиканского центра образования в Каспийске.

«Росгвардейский» класс расположился на третьем этаже. В день официального открытия здесь уже прошел урок на тему «Их жизнь для нас пример, их путь для нас урок».

Одновременно в режиме видеоконференсвязи такие классы под эгидой ведомственного военно-патриотического движения «Гвардейская смена» открылись еще в 13 общеобразовательных учреждениях республики. Специализированные классы Росгвардии начали функционировать на базе 7-х классов школ Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района. В общей сложности в Дагестане теперь 16 «росгвардейских» классов – такого количества нет ни в одном регионе России.

Инициатива создания профильных классов Росгвардии в Дагестане принадлежит руководству Управления Росгвардии по РД и поддержана лично главой региона.