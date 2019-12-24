В Дагестане открыли памятник Магомеду Нурбагандову

23 декабря в административном центре Сергокалинского района, во дворе школы №2, открыли мемориал Герою России Магомеду Нурбагандову. Данное мероприятие организовали работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в рамках реализации благотворительной программы.

На церемонии присутствовали вице-премьер РД Владимир Лемешко, начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Бачурин, министр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов и другие.

Выступившие гости еще раз вспомнили о героическом поступке земляка, который имеет большое значение для России. Его подвиг стал примером для подрастающего поколения. О нем слагают песни и стихи.

В завершении собравшиеся почтили память минутой молчания и возложением цветов.