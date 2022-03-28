В Дагестане открыли мемориальную доску погибшему воину 

В селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района состоялось открытие мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, военнослужащему махачкалинского соединения Росгвардии рядовому Фариду Бегздаеву.

На торжественной церемонии присутствовали сослуживцы и родственники героя. Врио заместителя командира махачкалинского соединения Росгвардии по военно-политической работе Дмитрий Димитренко отметил, что рядовой Бегздаев был одним из тех, кто до конца исполняет свой воинский долг, проявляя волю и твердость характера.

«Мы склоняем голову перед мужеством и отвагой Фарида, который погиб как настоящий герой, защищая мир и покой нашей Родины. Мы никогда не забудем его подвиг, он навсегда останется в истории войск правопорядка и в наших сердцах», – отметил офицер.

Сестра героя Зинаида Рустамова поблагодарила сослуживцев и всех организаторов мероприятия за поддержку и сохранение памяти о брате. В завершение собравшиеся возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Справочно: 6 февраля 2014 года рядовой Фарид Бегздаев участвовал в специальной операции по розыску и уничтожению незаконных вооруженных бандформирований на территории Дагестана. Рядовой Бегздаев обнаружил место нахождения боевиков и открыл по ним огонь, прикрыв своих товарищей при занятии позиций. Нападение было успешно отбито, но рядовой Бегздаев получил многочисленные ранения, в результате которых скончался на месте. Впоследствии он был посмертно награжден орденом Мужества.