В Дагестане открыли чемпионат «Абилимпикс» для людей с ОВЗ

Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Дагестане, сообщили в четверг в пресс-службе республиканского центра опережающей профессиональной подготовки.

«В Дагестане стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс». В нем принимают участие 140 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования пройдут в 28 компетенциях. В организации мероприятия принимают участие около 80 волонтеров», — говорится в сообщении.

В рамках церемонии открытия для участников организовали мастер-классы, выставки картин и национальных нарядов. В концертной части мероприятия выступили воспитанники центра социально-трудовой адаптации и профориентации имени У. М. Муртузалиевой, ученики школ и колледжей Дагестана.

По словам заместителя министра промышленности и торговли региона Хаджимурада Исрапилова, площадка помогает готовить и отбирать кадры, которые конкурентоспособны на рынке труда.

«Мы вместе с работодателями будем внимательно следить и отбирать лучшие кадры», — сказал во время открытия чемпионата Исрапилов.

В рамках программы чемпионата запланировано проведение круглых столов и панельных дискуссий, где обсудят организацию профориентационной работы для детей-инвалидов в школе, формирование позитивной инклюзивной социокультурной среды, роль конкурсного движения «Абилимпикс» в социализации, профессионализации и трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане.

В течение нескольких дней участники чемпионата пройдут мастер-классы по разработке настольного приложения в Visual Studio, созданию сайта из базовых блоков, поварскому делу, ремонту и обслуживанию автомобилей, технологии нейростимуляции в работе с детьми с ОВЗ, разработке рекламного лифтера и другие.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Чемпионат «Абилимпикс» в Дагестане пройдет с 25 по 30 мая, его организатором является министерство образования и науки республики.

Источник