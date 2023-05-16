В Дагестане открылась XXIII Российская выставка племенных овец и коз

Впервые за последние двадцать лет на выставке представлено:

450 голов мелкого рогатого скота;

более 30 пород животных;

более 90 овцеводческих хозяйств;

26 субъектов России, в том числе новые.

Для участия в мероприятии в Дагестан прибыли: заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин; председатель выставочного комитета, Президент национального союза овцеводов, Академик Российской академии наук Харон Амерханов; вице-президент Российской академии наук, академик Российской академии наук Пётр Чекмарев.

Торжественно открыл мероприятие премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Приветственный адрес участникам выставки направил глава Дагестана Сергей Меликов.

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