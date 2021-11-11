Образование

В Дагестане откроют туристический колледж

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В Дагестане откроют Колледж для подготовки кадров в сфере туризма и народных художественных промыслов. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу республиканского Министерства туризма.

В профильном колледже при министерстве будет вестись обучение по специальностям, связанным со всеми основными направлениями туризма, а также народными художественными промыслами.

В ряде дагестанских вузов уже открыты направления обучения, связанные с туризмом.

Кроме того, в республике работает филиал Российского государственного университета туризма и сервиса.

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