В Дагестане откроют туристический колледж

В Дагестане откроют Колледж для подготовки кадров в сфере туризма и народных художественных промыслов. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу республиканского Министерства туризма.

В профильном колледже при министерстве будет вестись обучение по специальностям, связанным со всеми основными направлениями туризма, а также народными художественными промыслами.

В ряде дагестанских вузов уже открыты направления обучения, связанные с туризмом.

Кроме того, в республике работает филиал Российского государственного университета туризма и сервиса.