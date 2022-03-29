В Дагестане откроют фонд помощи семьям погибших военнослужащих

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с инициативой создания фонда помощи семьям погибших военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на территории Украины.

По словам Сергея Меликова, из республиканского бюджета в фонд будет направлено 50 млн рублей.

Также предусмотрен ряд компенсационных выплат для семей погибших по линии Минтруда РД.

«Мы всегда будем помнить наших сыновей, павших при исполнении боевых задач. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и вниманием», – заверил глава республики.