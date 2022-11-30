В Дагестане откроют «Фабрику процессов»

Дагестан готовится к открытию «Фабрика процессов», созданная в рамках нацпроекта «Производительность труда».

До конца текущего года в Дагестане откроется учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», созданная в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Проект направлен на улучшение операционных и экономических показателей предприятий региона.

«Фабрика процессов» будет функционировать на базе Дагестанского государственного технического университета. На создание его из федерального бюджета выделено 4,5 млн. рублей.

Производственная площадка оборудована и укомплектована всем необходимым в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда. Бережливому производству здесь будут обучаться сотрудники заводов и фабрик.