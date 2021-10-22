В Дагестане откроют 8 модульных туристических информационных центров

Врио Председателя Правительства Абдулпатах Амирханов подвел итоги туристического сезона в Дагестане. На совещании выступил врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. Он отметил, что не хватает информационных и санитарно-гигиенических узлов на пути следования популярных туристических маршрутов. До конца года планируется установить 8 модульных туристических информационных центров и санитарных зон.

Они появятся в Гунибском районе (в районе с.Гамсутль, Салтинского водопада, Карадахской теснины), в Шамильском районе (в районе села Гоор), в Хунзахском районе (вблизи водопада Тобот), в Магарамкентском районе (в районе села Приморский), в Докузпаринском районе (между селами Усухчай и Килер), в Кумторкалинском районе (в районе бархана Сарыкум).