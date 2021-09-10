В Дагестане от коронавирусной инфекции вакцинировано свыше 30% граждан

По состоянию на 10 сентября в Дагестане иммунизацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 410 тыс. человек, что составляет 30,4% от всех жителей, подлежащих вакцинации. Запас вакцины составляет около 200 тыс. доз.

В Агульском районе вакцинацию прошли 1234 человека. В процентном соотношении по сравнению с показателем по республике в муниципалитете он выше на 2%. Запас вакцины составляет свыше 2400 шт. доз

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники