Вакцинация

В Дагестане от коронавирусной инфекции вакцинировано свыше 30% граждан

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По состоянию на 10 сентября в Дагестане иммунизацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 410 тыс. человек, что составляет 30,4% от всех жителей, подлежащих вакцинации. Запас вакцины составляет около 200 тыс. доз.
В Агульском районе вакцинацию прошли 1234 человека. В процентном соотношении по сравнению с показателем по республике в муниципалитете он выше на 2%. Запас вакцины составляет свыше 2400 шт. доз

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