В Дагестане организован ежедневный мониторинг цен на продовольствие

Ситуацию с повышением цен на овощи в Дагестане обсудили в рамках брифинга при участии замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмина Шайхгасанова. Мероприятие состоялось 17 июня на площадке ЦУР РД. По словам замминистра, ежедневный мониторинг цен показал повышение стоимости овощей борщевого набора. Это связано с низким урожаем данных культур в прошлом году. Замминистра выразил уверенность, что данное повышение цен носит временный характер, так как в скором времени ожидается поставка моркови, картофеля и свеклы из других регионов в Дагестан. Отвечая на вопросы журналистов, Эмин Шайхгасанов отметил, что министерство не имеет право устанавливать цены, но имеет возможность бороться с повышением стоимости тех или иных продуктов путём ликвидации дефицита данных товаров.

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