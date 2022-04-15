В Дагестане определят подрядчиков для строительства двух крупных объектов водоснабжения

На заседании Правительства рассмотрели вопрос о ходе заключения органами исполнительной власти Республики Дагестан контрактов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств.

Премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что вопрос своевременного заключения контрактов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств, находится на особом контроле Главы РД Сергея Меликова.

В 2022 году запланировано осуществление закупок на общую сумму 74,5 млрд рублей, в том числе: государственными заказчиками – 39,6 млрд рублей; муниципальными заказчиками – 34,9 млрд рублей.

По программе «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» в 2022 году запланировано благоустройство 179 территорий. По состоянию на 14 апреля профинансировано 50,5 млн рублей, кассовое исполнение составляет 43,8 млн. рублей, что составляет 87%.