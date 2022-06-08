В Дагестане определены территории-победители всероссийского голосования за объекты благоустройства

На протяжение 6 недель было отдано 110 659 голосов, которые определили 19 победителей:
г. Кизляр:
— Сквер «Солнечный» ул.К.Маркса, 47/2
— Сквер «Дружбы» ул.Топольской проезд, 65/1
г. Дагестанские Огни:
— пер. Молодежный (пешеходная зона от ул. О. Кошевого до ул. Школьная)
— Пешеходная зона по ул. Маяковского
— Революции 2-й этап (пешеходная зона от ул. Козленко до ул. Некрасова)
— Аллея Дружбы (пешеходная зона от пр-кта Калинина до мкр-на «Черемушки»)
— Пешеходная зона вдоль «Самур-Дербентский канал» от ул. Дербентская до ул. Козленко
— пр-кт Сталина (пешеходная зона от пр-кта Калинина до ул. Калугского)
г. Буйнакск:
— Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. И. Газимагомеда до ул. Дж. Кумухского;
— Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева;
г. Избербаш:
— ул.Индустриальная,1 «п»
г. Махачкала:
— Набережная городского пляжа «Березка»
— Сквер по просп. Казбекова в пос. Семендер
— Набережная «Лунный берег»
г. Каспийск:
— Сквер по ул. А.Алиева
г. Кизилюрт:
— Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт
г. Дербент:
— Сквер по ул. 345 ДСД, дом №15
— Сквер по ул. 345 ДСД, дом №17
— Сквер по ул. 345 ДСД, дом №19
Следующим этапом станет разработка дизайн-проектов, которые согласуют с жителями в ходе общественных обсуждений.
Благоустройство общественных пространств планируется в следующем 2023 году.