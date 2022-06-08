В Дагестане определены территории-победители всероссийского голосования за объекты благоустройства

На протяжение 6 недель было отдано 110 659 голосов, которые определили 19 победителей:

г. Кизляр:

— Сквер «Солнечный» ул.К.Маркса, 47/2

— Сквер «Дружбы» ул.Топольской проезд, 65/1

г. Дагестанские Огни:

— пер. Молодежный (пешеходная зона от ул. О. Кошевого до ул. Школьная)

— Пешеходная зона по ул. Маяковского

— Революции 2-й этап (пешеходная зона от ул. Козленко до ул. Некрасова)

— Аллея Дружбы (пешеходная зона от пр-кта Калинина до мкр-на «Черемушки»)

— Пешеходная зона вдоль «Самур-Дербентский канал» от ул. Дербентская до ул. Козленко

— пр-кт Сталина (пешеходная зона от пр-кта Калинина до ул. Калугского)

г. Буйнакск:

— Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. И. Газимагомеда до ул. Дж. Кумухского;

— Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева;

г. Избербаш:

— ул.Индустриальная,1 «п»

г. Махачкала:

— Набережная городского пляжа «Березка»

— Сквер по просп. Казбекова в пос. Семендер

— Набережная «Лунный берег»

г. Каспийск:

— Сквер по ул. А.Алиева

г. Кизилюрт:

— Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт

г. Дербент:

— Сквер по ул. 345 ДСД, дом №15

— Сквер по ул. 345 ДСД, дом №17

— Сквер по ул. 345 ДСД, дом №19

Следующим этапом станет разработка дизайн-проектов, которые согласуют с жителями в ходе общественных обсуждений.

Благоустройство общественных пространств планируется в следующем 2023 году.