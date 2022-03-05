В Дагестане определены приоритеты развития строительной отрасли

В Дагестанском государственном университете народного хозяйства в Махачкале состоялась региональная конференция, посвященная комплексному развитию территорий Республики Дагестан с участием муниципальных образований региона.

После пленарного заседания, в котором принял участие Глава РД Сергей Меликов, работа конференции продолжилась в формате «круглых столов».

Первый круглый стол «Приоритетные направления развития строительной отрасли» провел Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Премьер отметил, что строительная отрасль является ключевой отраслью экономики.

«Строительная отрасль отчасти является драйвером экономики, на ней завязано много внутренних процессов. Население республики сегодня нуждается в качественном, отвечающем современным стандартам жилье», — отметил Абдулмуслимов.

Премьер подчеркнул, что сегодня необходимо создавать условия для сохранения и наращивания темпов строительства.

В республике работает «Закон о комплексном развитии территорий». Он предоставляет необходимые полномочия и инструменты, благодаря которым они смогут самостоятельно и с привлечением инвестиций обновить городскую застройку.

Создано инфраструктурное меню с мерами поддержки по кредитам, средствам Фонда ЖКХ и других источников субсидирования.