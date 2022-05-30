В Дагестане определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

Министерство труда и социальной защиты России и Фонд поддержки детей в седьмой раз инициирует проведение Всероссийского конкурса «Семья года» с целью повышения общественного престижа семьи и её ценностей.

Победители конкурса определялись в каждой из пяти номинаций: «Многодетная семья», » Молодая семья», «Сельская семья», » Золотая семья», «Семья хранитель традиций» в рамках двух этапов: муниципального и регионального.

В Дагестане для участия в конкурсе было подано более двадцати заявок. Победители регионального этапа Всероссийского конкурса определялись в рамках заседания Организационного комитета по подготовке к Всероссийскому конкурсу «Семья года-2022», которое состоялось под руководством замминистра труда и социального развития Республики Дагестан А. Н. Абдуллаева.

По итогам заседания, в номинации «Золотая семья» победила семья Газиевых из Кайтагского района, супружеский стаж которых составляет без малого сорок лет.

Победители всех пяти номинаций будут представлять Дагестан в Всероссийском конкурсе «Семья года».