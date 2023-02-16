Экономика

В Дагестане определена кадастровая стоимость свыше 1 млн объектов недвижимости

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Об этом сообщил глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Правительства Дагестана.

В своем выступлении Абдулмуслимов отметил, что от результатов проведения государственной кадастровой оценки зависят многие параметры, а именно: размеры некоторых налогов, арендной платы за земельный участок, цены при его продаже.

«Конечно же, в этой работе очень многое зависит от Дагтехкадастра, от специалистов-оценщиков, от местных властей, а также от нашей организованности и компетентности, как на республиканском, так и на местном уровнях.

В целом по итогам 2022 года определена кадастровая стоимость больше 1 млн объектов недвижимости. В текущем году предстоит оценить еще 820 тыс. объектов», — озвучил глава кабмина.

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