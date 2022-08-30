В Дагестане оказывают всестороннюю помощь семьям погибших на Украине военнослужащих

Для этих целей Сергей Меликов поручил создать при Министерстве труда и социального развития фонд помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе».

Основная доля средств в этот фонд перечислена из резервных источников правительства республики. Деньги жертвуют сенаторы, депутаты, предприниматели, бизнес-сообщества и работники государственных учреждений.

Кроме того, социальные работники Минтруда еженедельно навещают все семьи данной категории, проживающие в Дербентском районе. Им оказываются меры социальной поддержки, в том числе в виде продуктовой помощи, социальных услуг, психологической и юридической помощи.

Семьи погибших военнослужащих получают выплаты, положенные по законодательству Российской Федерации.