В Дагестане ограничено число участников бракосочетаний в ЗАГСах

Министерство юстиции Дагестана вводит противоковидные меры в помещениях регистрации актов гражданского состояния. Таким образом, решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики со 2 декабря ограничено число участников бракосочетаний в помещениях ЗАГСа до 10 человек.

«В настоящее время вводятся небольшие ограничения по непосредственному участию граждан в осуществлении действий по записи актов гражданского состояния. Поскольку у нас в мероприятии принимают участие большое количество людей, мы ограничили на сегодняшний день по рекомендации главного санитарного врача РФ число участников при регистрации брака – не более 10 человек.

Прежде всего, мы рекомендовали всем гражданам воздержаться по возможности от посещения органов ЗАГС и обращаться туда посредством удаленных сервисов. Это можно сделать с помощью электронной почты или через портал госуслуг. Мы рассматриваем электронные обращения любой формы в обязательном порядке и отвечаем на них», – сообщил во вторник журналистам заместитель министра юстиции Дагестана Сергей Каранченцев в ходе пресс-конференции на РИА «Дагестан».

По его словам, Минюст РД планировал принять более жесткие ограничительные меры, но все же остановился на 10 участниках церемонии бракосочетаний.

«Кроме того, в каждом зале ЗАГС в городах и районах республики в обязательном порядке стоят необходимые защитные и дезинфицирующие средства. Также ото всех требуют соблюдения социальной дистанции», – сказал Каранченцев.

Представитель Минюста обратился к дагестанцам с просьбой относиться ко всем принимаемым мерам с пониманием, так как они направлены на защиту их здоровья.

«При первой волне коронавируса нами были приняты более жесткие меры, чем сейчас, но не все их соблюдали. Порой доходило до того, что вызывали полицию, чтобы успокоить недовольных родственников брачующихся», – сказал замминистра.

Источник: РИА «Дагестан»