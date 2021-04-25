В Дагестане объявлена антинаркотическая акция «Здоровый патруль»

Акция «Здоровый патруль» стартовала ещё 21 апреля и должна продлиться до 28 числа. Инициаторами акции являются Минмолодежи РД и Управление наркоконтроля МВД РД совместно с общественниками.

По факту проведённых рейдов проведен информационный антинаркотический ликбез для граждан, а также выявлены точки сбыта снюса и насвая.

Помогает в борьбе с распространением наркотиков телеграм-бот, куда можно направить информацию о распространителях наркотиков в районах и городах республики. Также задействована горячая линия, организованная Министерством молодёжи РД — 8 800 533 80 88.