В Дагестане объявлен траур в связи с кончиной Магомедали Магомедова

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл в село Леваши, чтобы проститься с Почетным председателем Госсовета РД Магомедали Магомедовым.

Видный политический, государственный деятель Дагестана и России, Почетный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан, Герой Труда Российской Федерации Магомедали Магомедович Магомедов ушел из жизни на 93-м году 4 декабря 2022 года.

В соответствии с Указом Главы Дагестана Сергея Меликова в связи с кончиной почетного председателя Госсовета РД в Дагестане объявлен траур.

Проводить известного дагестанского политика вместе с Председателем Правительства Дагестана прибыли спикер Народного Собрания РД Заур Аскендеров, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, вице-премьеры, руководители органов власти, депутаты, главы муниципальных образований, родные и близкие Магомедова.

Выступая на траурном митинге, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Магомедали Магомедов был и останется в памяти всех дагестанцев легендарной личностью.

«Всю свою жизнь он был государственником. Это человек, который в самые тяжелые минуты для Дагестана, когда на кону стояло будущее республики, взял на себя ответственность и сохранил нашу республику, наше российское государство. Нам молодым есть чему учиться у Магомедали Магомедовича. Каждая встреча с ним — это был урок мудрости. Мы сегодня скорбим, выражаем искренние соболезнования Магомедасаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким, детям, сыновьям, племянникам, внукам, всему левашинскому и дагестанскому джамаату. Пусть Всевышний определит Магомедали Магомедовича среди лучших», — сказал Абдулмуслимов.

Сын Магомедова — заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов от имени семьи выразил благодарность всем за поддержку:

«Для нас это тяжелый день. Огромная благодарность всем, кто разделяет наше горе и скорбь. Конечно, в такой день, когда рядом есть люди, это нам помогает. Каждому Всевышний Аллах отмерил свой срок. Отец прожил достойную жизнь. Он был мощный, сильный, могущественный, он был как скала, как гора. Мы — дети, с самого детства и до этих дней знали, что есть человек, который подскажет, поможет, возьмет за руку, и, если ты ошибся, выведет тебя на правильный путь. Он воспитывал нас по-настоящему в дагестанских традициях, он были и строгим, и требовательным, и добрым, и заботливым. Он учил честности и справедливости, учил не только мудрыми словами, но, в первую очередь, своими жизненными поступками, своими действиями. Он прожил жизнь, наполненную большими событиями, были трудности, испытания, он их достойно преодолел, и ничто не смогло поколебать его волю. Больше в его жизни было радостных событий, ярких, выдающихся свершений и героических поступков. Он трудился, работал — это было его главное жизненное кредо. Он по-другому себя не представлял и нас учил любить свою родину — Дагестан, любить свою великую страну — Россию, быть верным своему долгу и уважать, любить людей. Нам — его детям – есть, чем гордиться, мы будем стараться жить так, чтобы его славное имя нести достойно, быть достойными его имени»

Телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову, родным и близким Магомедали Магомедова в связи с его кончиной направили Президент РФ Владимир Путин, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния. В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России – проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны. Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека – настоящего патриота и гражданина», – говорится в тексте соболезнования, направленного Президентом РФ.

Магомедали Магомедович Магомедов похоронен сегодня в родном селе Леваши.