В Дагестане обсудят тарифы и льготы для населения за потребление электроэнергии

При информационной поддержке Минкомсвязи РД Общественная палата региона проводит общественные слушания по новому медиа проекту, реализуемому с целью эффективного взаимодействия с органами госвласти для решения важных вопросов.

На заседании палаты обсудят уместность повышения тарифов на электроэнергию в период пандемии и возможность получения льгот потребителями.

6 октября в 11 часов в Доме дружбы пройдет круглый стол на тему «Тарифы и льготы за потребление электроэнергии для жителей Дагестана, как региона-производителя электроэнергии»

В нем примут участие представители министерств, ведомств, общественники, эксперты, СМИ. Принять участие и увидеть прямой эфир смогут пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Инстаграм». Трансляцию мероприятия проведет Координационный информационно-культурный центр.