В Дагестане обсудили возможность увеличения пропускной способности на федеральной автодороге Р-217 Кавказ

Заместитель Председателя Правительства Ризван Газимагомедов провёл совещание для увеличения пропускной способности на федеральной автодороге Р-217 Кавказ.

«В связи с возросшей интенсивностью дорожного движения в туристический сезон, а также увеличением транзитного трафика на международном направлении, на железнодорожном переезде дороги Р-217 Кавказ, в районе поселка Тюбе, наблюдаются автомобильные заторы, что приводит к значительному снижению пропускной способности на данном участке. В этой связи нам с вами сегодня необходимо выработать комплекс мер для решения этой проблемы», – обозначил Ризван Газимагомедов.

По итогам совещания принято решение о проведении ремонтных работ дорожного покрытия и рельсового хозяйства, что позволит увеличить пропускную способность и избежать больших скоплений транспортных средств. Для реализации принятого решения достигнута договоренность с филиалом ФКУ Упрдор «Кавказ» о частичном ограничении движения на данном участке федеральной трассы и перераспределении потока транспортных средств по дорогам республиканского значения.