В Дагестане обсудили вопросы развития рыбной отрасли

В Дагестане обсудили концепцию развития рыбохозяйственного комплекса.

Председатель Комитета по рыбному хозяйству РД Виктор Руденко отметил, что на сегодняшний день природно-ресурсный потенциал республики позволяет ежегодно обеспечивать добычу более 100 тыс. тонн водных биологических ресурсов и производство продукции аквакультуры до 40 тыс. тонн товарной рыбы.

По итогам 2021 года объем производства рыбной продукции в республике составил более 43,2 тыс. тонн. Учитывая предварительные данные, в этом году объем производства ожидается не ниже.

Для решения проблем и развития рыбохозяйственного комплекса региона разработана специальная Концепция, в которой приоритетное внимание уделяется улучшению инвестиционного климата, привлечению в отрасль инвесторов, организации производства продукции глубокой переработки.

В Кизлярском районе реализуется 2 инвестиционных проекта, в том числе по модернизации уже имеющегося рыбоперерабатывающего цеха, продукция которого получила высокие оценки на всероссийской выставке «Золотая осень – 2022», а также созданию современного технологичного предприятия по выращиванию товарной рыбы осетровых видов, развитию любительского рыболовства, туризма и семейного отдыха.

Значимым для региона является также завершение модернизации и реконструкции рыбного порта в г. Махачкала. Ввод в эксплуатацию обновленного рыбного терминала позволит обеспечить первичную переработку 18 тыс. тонн рыбы и создать только в порту более 100 рабочих мест. Вместе с тем техническое переоснащение инфраструктуры обеспечит полный комплекс услуг по обслуживанию судов рыбопромыслового флота.

Сергей Меликов обозначил важность развития рыбной отрасли в Дагестане, а также дал ряд поручений ответственным руководителям.