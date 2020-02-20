В Дагестане обсудили вопросы развития мелиоративного комплекса

В Махачкале 18 февраля обсудили состояние мелиоративного комплекса региона. В обсуждении приняли участие руководитель Департамента Минсельхоза РФ Дмитрий Сорокин и зампредседателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов и другие.

Вице-премьер РД сообщил, что Дагестан входит в число лидеров по стране с 60 процентами площади орошаемых земель. Благодаря поддержке из бюджетов федерации и региона мелиоративный комплекс будет модернизирован.

По словам Дмитрия Сорокина, оказание поддержки центром региону для развития мелиорации будет продолжено. Как отметил Сорокин, Госдума рассматривает новую программу эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса на сумму 1 трлн 400 млрд руб. Значительная часть средств заложена на субсидирование расходов производителей сельхозпродукции.

Руководитель Минсельхозпрода РД рассказал о мерах поддержки, оказываемых ведомством в этом направлении, и призвал использовать современные технологии для развития агропромышленного сектора.