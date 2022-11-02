В Дагестане обсудили развитие материально-технической базы медицинских организаций

Развитие материально-технической базы медицинских организаций – приоритетная задача для органов власти Дагестана. Такой посыл был дан сегодня, 2 ноября, главой региона Сергеем Меликовым на совещании с руководителями органов исполнительной власти, муниципальных образований, а также медицинских учреждений и организаций.

Глава республики подчеркнул, что по-прежнему актуальными остаются вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи особенно в сельской местности, устранения дефицита детского коечного фонда, в частности, в специализированных детских больницах.

«Нам нужно определиться с приоритетами, разбить достижение целей на этапы. При этом необходимо улучшить практику освоения средств, добиваться результатов от вложений», – обозначил задачи глава региона.

На совещании рассмотрели вопросы строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения в рамках модернизации первичного звена здравоохранения республики. В частности, с целью создания современных условий для охраны здоровья детей ставится вопрос о строительстве дополнительных детских больниц в городах региона, что позволит существенно улучшить качество и повысить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детскому населению региона.

Участники мероприятия обсудили также состояние скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации регионального минздрава, с целью максимального приближения и ускорения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, рост которых отмечается в последнее время, на базе медицинских организаций, расположенных вдоль федеральных автодорог «Кавказ» и «Астрахань-Махачкала», организовано круглосуточное дежурство трассовых врачебных бригад. Кроме того, особое внимание уделяется развитию санитарной авиации, в связи с чем необходимо запланировать строительство вертолетных площадок.

По итогам совещания был принят ряд протокольных решений. В том числе озвучено поручение: при формировании республиканского бюджета на 2023 год и в последующие годы предусматривать в приоритетном порядке финансовые средства на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских организаций.