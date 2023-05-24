В Дагестане обсудили работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Совещание прошло в Минимуществе под руководством статс-секретаря — заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Эмиля Татаева.

Участники рассмотрели вопросы организации выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости по результатам комплексных кадастровых работ, которые были проведены в 2022 году.

Напомним, что в прошлом году границы были уточнены 9 муниципалитетах республики на 36 кадастровых кварталах — всего работы проведены в отношении 11 тысяч зданий и сооружений, а также свыше 20 тысяч земельных участков.

Специалисты Минимущества дали необходимые рекомендации муниципалитетам в части организации работы по выявлению правообладателей объектов недвижимости.

На сегодняшний день работы активно ведутся в Казбековском и Сулейман-Стальском районах.