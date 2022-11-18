В Дагестане обсудили механизмы противодействия коррупции

Сергей Меликов провел заседание Комиссии по противодействию коррупции в регионе.

Главный вопрос повестки – предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в топливно-энергетическом комплексе Дагестана.

«ТЭК – одна из важнейших отраслей, от состояния которой напрямую зависят не только темпы развития экономики, но и самочувствие каждого жителя Дагестана. Наша работа должна быть направлена на планомерное выявление нарушений и наказание виновных», – заявил руководитель региона, предваряя обсуждение.

Глава региона отметил активную позицию в этой части правоохранительных органов.

В целом в Дагестане растёт выявляемость нарушений в сфере ТЭК. Об этом в ходе совещания доложил министр энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов. Большая часть нарушений, по его словам, связана с незаконными врезками в газопроводы и самовольными подключениями к электрическим сетям, созданием пользователями майнинговых ферм, уклонением от установки и регистрации приборов учета потребляемых энергоресурсов.

Как отметил Ризван Мурадов, часть нарушений совершается с попустительства сотрудников ресурсоснабжающих организаций, на что указывает количество возбужденных в отношении них уголовных дел.

Сергей Меликов рекомендовал компаниям-поставщикам энергоресурсов усилить работу по выявлению недобросовестных сотрудников в своих рядах с привлечением правоохранительных органов.