Экономика

В Дагестане обновился реестр строящихся многоквартирных домов

Оставить комментарий

В обновленный реестр многоквартирных домов вошли 400 строящихся объектов. Реестр поделен на цветные зоны. В «зелёной зоне» находятся объекты, у которых имеется действующее в настоящий момент разрешение на строительство; в «жёлтой зоне» те, у кого разрешение на строительство просрочено не более чем на 6 месяцев; в «красной зоне» объекты, у которых разрешение на строительство просрочено более чем на 6 месяцев, либо строительство по различным причинам приостановлено. Данные будут постоянно обновляться.

Также читают:

Бизнес-омбудсмен и Роспотребнадзор разработали мат...
Получить займ бизнесу стало проще
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
Меры господдержки бизнеса обсудили в Правительстве...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *