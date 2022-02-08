В Дагестане обновился реестр строящихся многоквартирных домов

В обновленный реестр многоквартирных домов вошли 400 строящихся объектов. Реестр поделен на цветные зоны. В «зелёной зоне» находятся объекты, у которых имеется действующее в настоящий момент разрешение на строительство; в «жёлтой зоне» те, у кого разрешение на строительство просрочено не более чем на 6 месяцев; в «красной зоне» объекты, у которых разрешение на строительство просрочено более чем на 6 месяцев, либо строительство по различным причинам приостановлено. Данные будут постоянно обновляться.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники