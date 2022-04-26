В Дагестане обеспечивается стабильный рост производства продукции сельского хозяйства

Об этом на заседании итоговой коллегии Минсельхозпрода региона сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, сегодня в аграрном секторе занято до 30 % численности активного населения.

«За 2021 год объем производства продукции сельского хозяйства составил 176,2 млрд рублей, при индексе производства 100,5 %. Объем валовой продукции в отрасли растениеводства составил 84,4 млрд рублей (при темпе роста 100,8 %.), а продукции животноводства – 91,7 млрд рублей (100,3 проц.).

АПК вносит весомый вклад в формирование доходной части республиканского бюджета. За 2021 год поступило налоговых платежей на сумму около 6,5 млрд руб., что выше уровня 2020 г. на 5,1 %.

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на различные факторы в 2021 году обеспечен стабильный рост производства продукции сельского хозяйства», — подчеркнул Абдулмуслимов.