В Дагестане обеспечат продовольственную безопасность

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел первое заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом санкций.

Федеральные власти уже дали указания по обеспечению финансовой стабильности и для ускоренного развития экономики. Для этого издан ряд указов.

В Дагестане намечен план для всех органов власти и принят ряд мер:

ЦУР обеспечит мониторинг обращений о влиянии внешних факторов;

Обеспечение сбалансированности бюджетов;

Подобрать меры поддержки бизнеса;

Правительство проработает меры поддержки бизнеса, в том числе и возможность получения льготных кредитов в региональных микрофинансовых компаниях и получение отсрочки по платежам за аренду государственного и муниципального имущества.

Мониторинг ценовой ситуации;

Отдельно на заседании Оперативного штаба обсудили текущую социально-экономическую ситуацию, и вопросы, связанные с изменением цен.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, Минсельхозпрод РД еженедельно с 1 марта — два раза в неделю осуществляет мониторинг средних потребительских цен на социально значимые группы продовольствия и причинах их изменений на розничных рынках городов республики.