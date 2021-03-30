В Дагестане нужно создать специализированное учреждение для лечения наркобольных

На очередном заседании Антинаркотической комиссии, прошедшем под руководством Сергея Меликова, глава региона привел статистику: на учете в Республиканском наркодиспансере состоят свыше 6,8 тыс. человек. Также было озвучено, что на 100 тысяч населения приходится 132 наркомана. Из этого вытекает увеличение количества преступлений. В связи со сложившейся ситуацией считаю правильным поручение данное Правительству РД руководителем региона по прорабатыванию вопроса по созданию специализированного республиканского центра для социальной реабилитации и ресоциализации наркобольных, в том числе путем перепрофилирования одного из действующих социальных учреждений другой направленности.

В Дагестане функционируют более 50 негосударственных организаций, осуществляющих подобные услуги. Что интересно, услуги по социальной реабилитации подопечных оказываются во многих организациях платно, хотя они свою деятельность ведут на благотворительной основе.

Хочется отметить, что в республике ежегодно оказывается финансовая поддержка в форме субсидий на реализацию социально значимых программ социально ориентированным некоммерческим организациям, одним из приоритетных направлений которых является социальная реабилитация и абилитация лиц, получивших медицинскую помощь и полностью отказавшихся от употребления наркотиков. В текущем году объем финансирования на поддержку увеличен почти в 3 раза.

В связи с вышеприведенными цифрами напомню, что в высокогорном Агульском районе на учете у нарколога нет ни одного человека.

Камиль Мирзоев, главный редактор «Вести Агула»