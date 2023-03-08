В Дагестане не зарегистрировано ни одного случая осложнения после применения живой оральной вакцины от полиомиелита

Подходит к концу первый тур иммунизации от полиомиелита в республике. Все опасения по поводу применения живой вакцины оказались беспочвенны.

Привито более 300 тысяч детей, при этом ни одного случая поствакцинального осложнения на сегодняшний день не зарегистрировано.

При использовании инактивированной (неживой) вакцины были случаи местной реакции (уплотнение и покраснение в месте инъекции, кратковременное повышение температуры). Это допустимая реакция на прививку.

Призываем родителей не верить распространяемым слухам и небылицам об опасности вакцины и прививать детей от полиомиелита.