Здравоохранение

В Дагестане не зарегистрировано ни одного случая осложнения после применения живой оральной вакцины от полиомиелита

Оставить комментарий

Подходит к концу первый тур иммунизации от полиомиелита в республике. Все опасения по поводу применения живой вакцины оказались беспочвенны.

Привито более 300 тысяч детей, при этом ни одного случая поствакцинального осложнения на сегодняшний день не зарегистрировано.

При использовании инактивированной (неживой) вакцины были случаи местной реакции (уплотнение и покраснение в месте инъекции, кратковременное повышение температуры). Это допустимая реакция на прививку.

Призываем родителей не верить распространяемым слухам и небылицам об опасности вакцины и прививать детей от полиомиелита.

Также читают:

Молодежные лидеры проходят вакцинацию от COVID-19
В Республиканском кожно-венерологическом диспансер...
Внесли поправки в закон о вождении в пьяном виде
Татьяна Беляева приняла участие в открытии нового ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *