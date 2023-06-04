В Дагестане назвали улицу именем Магомедали Магомедова

Власти переименовали центральную улицу села Леваши в честь почетного председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, руководившего Дагестаном на протяжении почти двадцати лет. Об этом сообщили журналистам в районной администрации.

«Центральная улица Леваши переименована в честь председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова», — говорится в сообщении.

Магомедов умер 4 декабря 2022 года в Махачкале. В 2023 году 15 июня ему исполнилось бы 94 года. Его похоронили в его родном селе Леваши. Указом президента России Магомедову присвоили звание Героя труда Российской Федерации «За особые заслуги перед государством и народом».

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