В Дагестане назначили кураторов нацпроектов

В Дагестане назначили кураторов по национальным проектам. Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров будет курировать нацпроекты «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

«Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» передаются первому заместителю Председателя Правительства Батыру Эмееву.

Врио заместителя Председателя Правительства Анатолий Карибов будет руководить национальными проектами «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука».

Врио заместителя Председателя Правительства Владимир Лемешко отвечает за национальный проект «Экология».

Заместитель Председателя Правительства Муслим Телякавов назначен куратором нацпроекта «Культура».

В Дагестане действуют 12 национальных проектов и 45 региональных. Объем финансирования доходит до 17 млрд рублей.