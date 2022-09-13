В Дагестане наладят систему обращения с отходами по концессионному соглашению

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал план работ, предусмотренный концессионными соглашениями, заключенными между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор».

Торжественная церемония подписания соглашений состоялась сегодня, 13 сентября, на площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г. Москва.

По словам Абдулмуслимова, для полноценного перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами Республике Дагестан необходима современная инфраструктура.

«В прошлом году в целях решения проблем в сфере обращения с ТКО Правительством Дагестана было принято решение о корректировке действующей «Территориальной схемы обращения с отходами Республики Дагестан». В соответствии с изменениями, внесенными в терсхему, республика была поделена на три территориальные зоны: Хасавюртовскую, Махачкалинскую и Дербентскую.

В каждой из зон до конца 2024 года планируется возвести мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов, соответствующий всем требованиям действующего законодательства. Мощности планируемых к строительству заводов и полигонов определены исходя из объема образующихся отходов. Общая мощность объектов обработки составит 950 тыс. тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения и объектов размещения отходов мощностью 570 тыс. тонн в год.