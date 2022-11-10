В Дагестане наладят производство сыра из молока яков

Дагестанское предприятие «Алияк» заявило о намерении производить сыр из молока яков. Животных в скором времени начнут разводить на предприятии. Стоимость инвестпроекта доходит до 1 млрд рублей.

В связи с тем, что в Дагестане есть дефицит свободных сельхозугодий, не сданных в долгосрочную аренду, руководство ООО «Алияк» приобрело имущество одной из старых ферм. Постройки, возведенные еще во времена СССР, были снесены создания современного сельхозпроизводства. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей, из них около 700 млн рублей пойдет на создание фермы для содержания крупного рогатого скота.

ООО «Алияк» занимается разведением коров швицкой породы и планирует довести общее поголовье до 1 тыс. голов.