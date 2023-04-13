В Дагестане наладили производство комплектующих для обуви

Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов принял участие в совещании в Правительстве РД, где выступил с докладом по вопросам реализации мероприятий национальных проектов и госпрограмм Российской Федерации.

В прошлом году республика участвовала в реализации всех тринадцати нацпроектов с мероприятиями, в включенными в 52 региональных проекта. Как отметил министр, по федеральным госпрограммам кассовый расход составил почти 92% от выделенного объема. Всего за 2022 год осуществлялась реализация 44 госпрограмм РД.

По словам Султанова, в целом по республике отмечается рост индекса товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности на 2,2%.

О результатах в сфере промышленности рассказал замминистра промышленности и торговли РД Хаджимурад Исраилов.

По его словам, совместная работа с предприятиями ОПК в 2022 году позволила достичь объектов производства оборонной продукции свыше шести миллиардов рублей.

«Финансовыми мерами поддержки мы охватили 29 инвестпроектов, в рамках которых предусматривалось строительство как новых предприятий, так и перевооружение действующих. Касательно успехов в лёгкой промышленности, сегодня развивается производство комплектующих для обуви — это подошвы, стельки, супинаторы и пресс-формы для производства подошвы для обуви», — сказал Исрапилов.

По словам замминистра, это производство является полностью импортозамещением.