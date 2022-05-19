В Дагестане наибольшее количество выявленных поддельных купюр-пятитысячные

За первый квартал 2022 года в банковской системе Дагестана выявлено 13 поддельных банкнот Банка России. Среди них больше всего купюр номиналом 5000 рублей – 8 штук. Количество фальшивых тысячных банкнот в два раза меньше.

«Риск столкнуться с фальшивой банкнотой есть всегда. Важно при расчетах самостоятельно проверять деньги на подлинность. Мы рекомендуем гражданам проверять защитные признаки банкнот на просвет, на ощупь, поворачивая купюру под острым углом зрения. Так можно самостоятельно увидеть водяные знаки, защитную нить, микроперфорацию, повышенный рельеф печати», – поясняет управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Мурад Идрисов.

Информацию о признаках подлинности можно узнать в разделе «Наличное денежное обращение» или в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Оно доступно для скачивания в Google Play и App Store.