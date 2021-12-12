В Дагестане награждают за мужество и патриотизм

11 декабря Сергей Меликов принял у себя трех граждан Дагестана, которые оказались достойны наград за мужество и патриотизм.

Если Саида Аджаева и Ислама Магомедова награждали за героический поступок со спасением тонущего ребёнка, то Уму Гаджиеву награждали за другое — за верность своему делу, что позволяет готовить о настоящих патриотах своей страны, готовых обеспечить её безопасность.

Ума Гаджиева — руководитель Новочиркейской школы N1 и учитель , который внедряет в работу лучшие традиции отечественной педагогики: с 2010 года её воспитанники занимаются призовые места на соревнованиях всероссийского уровня в области обеспечения безопасности, а многие выпускники школы успешно отучились и работают в МЧС.