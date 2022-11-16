В Дагестане наградили победителей военно-патриотического конкурса «А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки!»

Сегодня, 16 ноября, в Комитете по спорту, туризму и делам молодежи Республики Дагестан наградили победителей военно-патриотического конкурса «А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки!». Конкурс включал в себя четыре направления: спортивное, военное, оказание первой помощи и туристическое.

Участники соревновались в эстафете на 400 м, в перетягивании каната, в прохождении туристической полосы препятствий и других состязаниях. Первое место заняла команда Дагестанского базового медицинского колледжа им. Р.П. Арскерханова, второе место – команда бизнес колледжа при ДГУНХ, а третье – команда Аграрно-экономического техникума.

«Молодежь во все времена считалась двигателем прогресса. Спасибо вам за ваше неравнодушие и проявленную инициативу», — поздравил победителей председатель Совета по делам молодежи федеральной службы охраны РД Омар Гаирбеков. Победители были награждены дипломами и ценными подарками, а обладателям первого места был вручен почетный Кубок.