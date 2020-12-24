Экономика

В Дагестане начнут применять информационные технологии в сельском хозяйстве

Оставить комментарий

В сельском хозяйстве будут внедрять геоинформационные технологии. Об этом говорили на заседании Правительства, которое прошло под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова. По информации Минсельхоза, Дагестан пока не в полной мере использует возможности информационных технологий в агропромышленном комплексе.

Министерство предлагает исправить ситуацию с помощью геоинформационной системы по двум направлениям: мониторинг сельскохозяйственных земель и господдержка.
Компоненты встроят в систему в рамках федерального проекта «Цифровое сельское хозяйство».

В единой базе появятся цифровые профили, векторные контуры земельных участков, сформируют цифровую модель местности.
Также создадут карту посевов по разным годам с хранением истории обработки полей.
По направлению господдержки заявки будут приниматься в электронном виде.
Это значительно упростит процедуру и сократит время обработки.

На заседании правительства также обсудили выполнение Плана законопроектной деятельности органов исполнительной власти и воинский учет и бронирование находящихся в Дагестане лиц в запасе.

Также читают:

Как в Дагестане вывели АЗС из "тени"
Владимир Васильев заявил о необходимости издавать ...
Урбанистический форум Махачкала-2018
Владимир Васильев ознакомился с работой завода по ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *