В Дагестане начнут применять информационные технологии в сельском хозяйстве

В сельском хозяйстве будут внедрять геоинформационные технологии. Об этом говорили на заседании Правительства, которое прошло под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова. По информации Минсельхоза, Дагестан пока не в полной мере использует возможности информационных технологий в агропромышленном комплексе.

Министерство предлагает исправить ситуацию с помощью геоинформационной системы по двум направлениям: мониторинг сельскохозяйственных земель и господдержка.

Компоненты встроят в систему в рамках федерального проекта «Цифровое сельское хозяйство».

В единой базе появятся цифровые профили, векторные контуры земельных участков, сформируют цифровую модель местности.

Также создадут карту посевов по разным годам с хранением истории обработки полей.

По направлению господдержки заявки будут приниматься в электронном виде.

Это значительно упростит процедуру и сократит время обработки.

На заседании правительства также обсудили выполнение Плана законопроектной деятельности органов исполнительной власти и воинский учет и бронирование находящихся в Дагестане лиц в запасе.