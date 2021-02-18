В Дагестане начнут лечить сложные формы обмороков

Первое в республике отделение по лечению сложных форм аритмий и обморочных состояний появится в Республиканской клинической больнице.

В новом отделении будут диагностировать, лечить и реабилитировать страдающих обмороками и нарушениями сердечного ритма.

Больница получила для этого электрофизиологическое оборудование. В скором времени поступит и навигационная система для лечения пациентов со сложными аритмиями.

Заведовать отделением будет Мустафа Омаров. Ему всего 34, но имеет опыт работы в научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева.