В Дагестане начинается весенне-полевой сезон

Совещание, посвящённое началу сезона весенне-полевых работ в Дагестане, прошло 20 февраля под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Перед муниципалитетами и представителями сельского хозяйства и агропромышленности региона поставлена задача своевременно начать работы по обработке земли и посеву.

Также были озвучены плановые задачи в данной сфере: сев яровых в текущем году должен быть осуществлён на 225 тысячах гектаров. 57% посадочного материала у республики уже есть. Остальное будет закупаться в соседних регионах: Ростовской области, Ставрополье, Краснодарском крае.

Озимые культуры уже посеяны на площади в более чем 93 тысяч гектаров. План вспашки посевных земель в Дагестане достиг уже 37% от общего намеченного объёма.

По словам первого замминистра сельского хозяйства РД Шарипа Шарипова, закуплены также минеральные удобрения в объёме 2 466 тонн, что составляет 35% от необходимого. По этому вопросу перед рядом муниципалитетов поставлена задача своевременно завершить обеспечение минеральными удобрениями.

Наряду с задачами и планами на весенне-полевой период были озвучены и проблемы, которые требуют пристального внимания и решения, такие как борьба с саранчовыми вредителями и мелиоризация северных земель.