В Дагестане начинает свою работу XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»

27 мая в Дагестане стартует XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи». Дагестанская филармония им. Т. Мурадова проводит фестиваль в рамках национального проекта «Культура».

Это самое крупное и масштабное музыкальное событие в культурной жизни республики для всех поклонников классической музыки и ее живого исполнения.

Фестиваль проходит ежегодно с 2008 года. Публика знакомится с лучшими академическими музыкантами современности.

За эти годы в его концертах принимали участие артисты России, США, Германии, Норвегии, Израиля, Канады, Аргентины, Испании, Азербайджана, Турции, Венгрии.

Концерты фестиваля будут проходить в Махачкале ровно месяц.