В Дагестане начаты работы по проведению государственной кадастровой оценки

Всего в регионе определят кадастровую стоимость более 800 тысяч объектов недвижимости.
Какие объекты недвижимости подлежат государственной кадастровой оценке в 2023 году?
Здания – 467 691;
Помещения – 344 534;
Сооружения – 6 195;
Объекты незавершенного строительства – 1 621.
От качества информации о характеристиках объектов недвижимости зависит результат определения кадастровой стоимости. Поэтому правообладатели данных объектов должны быть заинтересованы в объективной кадастровой оценке своего имущества.
Правообладатели объектов недвижимости уже сейчас вправе предоставить в ГБУ РД «Дагтехкадастр» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, в том числе по уточнению основных, количественных и качественных характеристик объектов оценки.