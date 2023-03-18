В Дагестане начаты работы по проведению государственной кадастровой оценки

Всего в регионе определят кадастровую стоимость более 800 тысяч объектов недвижимости.

Какие объекты недвижимости подлежат государственной кадастровой оценке в 2023 году?

Здания – 467 691;

Помещения – 344 534;

Сооружения – 6 195;

Объекты незавершенного строительства – 1 621.

От качества информации о характеристиках объектов недвижимости зависит результат определения кадастровой стоимости. Поэтому правообладатели данных объектов должны быть заинтересованы в объективной кадастровой оценке своего имущества.

Правообладатели объектов недвижимости уже сейчас вправе предоставить в ГБУ РД «Дагтехкадастр» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, в том числе по уточнению основных, количественных и качественных характеристик объектов оценки.