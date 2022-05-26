В Дагестане начался региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Дагестане начался VI региональный чемпионат «Абилимпикс». Соревнования будут проходить с 25 по 27 мая.

«Конкурс профессионального мастерства – это дорога в будущее, это то, чем наши дети будут жить, что будет подсвечивать их изнутри, давать им радость и мотивацию просыпаться и идти творить», — сказала Уполномоченный при главе РД по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова.

«Абилимпикс» давно вышел за рамки просто соревнований и стал целым движением. По результатам конкурса, трудоустроили десятки людей с инвалидностью.