Общество

В Дагестане начался полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»

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25 февраля в столице Дагестана начался полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности». Центральный территориальный округ на конкурсе представили 40 команд, всего подано 500 заявок. Аналогичные мероприятия будут проведены и в трех других округах.

Присутствовавший на открытии мероприятия руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов поздравил полуфиналистов и отметил важность мероприятия в воспитании молодого поколения.

Во время полуфинала участники презентовали свои лэпбуки. По итогам соревнования определятся финалисты. Из каждого округа республики 3-4 команды дойдут до финала.

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