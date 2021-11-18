В Дагестане начался молодежный форум по профилактике экстремизма и терроризма

В Дагестане проходит Всероссийский форум «Формула согласия». Встреча посвящена профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи.

Форум проходит в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». В открытии принял участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов.

Министр отметил, что обсуждение проблемы распространения идеологии экстремизма среди молодежи поможет повышению квалификации участников.

На форуме проходят образовательные площадки, встречи с экспертами и спикерами. Форум продлится до 19 ноября.