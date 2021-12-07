В Дагестане начался форум студенческих самоуправлений

В Республиканском молодежном центре Минмолодежи РД состоялось открытие Республиканского форума студенческих самоуправлений.

В церемонии приняли участие врио министра по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, гости из регионов страны.

Министр молодежи сообщил, что форум будет очень полезен для молодежи.

Форум проходит в формате «диалога на равных». Таким образом, выполняется задача форума — создание у студентов умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни общества, а также обмен опытом и освещение возможностей реализации молодежных инициатив через студенческое самоуправление.